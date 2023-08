Italiano: “Abbiamo dimostrato grande personalità. Kayode? Non teme nulla”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la grande vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Abbiamo mostrato una grande personalità in questa gara. Temevamo l’entusiasmo del Genoa e del suo popolo: essere entrati in campo come abbiamo fatto mi ha fatto felice. Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ci ha lasciato qualcosa. I nuovi devono ancora crescere, ma hanno fatto bene”.

Pochissima sofferenza in fase difensiva… “Noi cerchiamo il non possesso in un certo modo. I gol si subiscono, ma stiamo cercando di aggiustarci. Oggi ci siamo comportati davvero bene”.