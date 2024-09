Italiano: “Abbiamo commesso troppi errori. Ma sono certo che la squadra crescerà”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 con il Como.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori in palleggio e in disimpegno, loro sono stati bravissimi nel ribaltare le cose. Regaliamo troppi palloni, non possiamo permetterci questo. Nel secondo tempo, grazie anche ai subentrati, abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a metterli in difficoltà. Dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico e del palleggio: troppi errori e passaggi regalati all’avversario. Forse potevamo anche portarla a casa anche se prima abbiamo rischiato. Abbiamo raddrizzato una gara che si era messa male, quindi il bicchiere è mezzo pieno. La squadra deve crescere ed iniziare ad avere più efficacia tecnica ed a non concedere più così tanto all’avversario. Credo che tutte le squadre in questo momento non siano perfette: mi tengo stretto lo spirito di chi è entrato, una cosa positiva di questo Bologna. Castro ed Iling hanno dato quel qualcosa in più per avere questo pareggio. Per noi una iniezione di fiducia per la Champions League”

Sulla crescita: “Non è stata una gara esaltante per noi, sono convinto che miglioreremo e saremo diversi da quello che abbiamo visto oggi. Non vanno bene questi errori, si deve fare meglio. Cresceremo sotto aspetto tattico e collettivo e poi cresceranno anche i ragazzi, per Dallinga era la prima partita, tutte le difese sono toste: deve lavorare con un’intensità diversa, cosa che Castro è riuscito a fare. Anche Dallinga migliorerà, sono sicuro”.

Foto: Instagram Bologna