Italiano: “Abbiamo bisogno di punti, serve un cambio di mentalità. Con l’Inter serve una partita intensa e sfruttare ogni occasione”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “È stato un ottimo secondo tempo, con una vera reazione rispetto al primo tempo molto deludente. Nonostante questo abbiamo avuto la forza di riprendere la partita, di pareggiare e anche i presupposti per andare a vincerla. La reazione mi è piaciuta, Abbiamo concesso poco e nulla al nostro avversario, con la possibilità di fare anche un gol in più. La condizione è la stessa di quest’ultimo periodo. Prepariamo partite in poco tempo e cerchiamo di recuperare tutti il prima possibile. Ormai ci siamo abituati. Dobbiamo cercare di avere una mentalità diversa in questo rush finale prima della pausa, perché abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato”.

Sull’Inter: “Sabato sarà una partita difficile, contro una squadra che ha qualità in tutti i reparti e giocatori di altissimo livello. Dobbiamo fare una partita attenta. Ogni occasione che ci viene concessa dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. Servirà fare una partita intensa, perché in casa riusciamo sempre a dare qualcosa in più”. Sulle partite ravvicinate: “Il problema è recuperare le energie e anche qualche ragazzo che subisce qualche acciacco. Il tempo per limare i dettagli è veramente poco, anche se i ragazzi cercano di apprendere veloce cosa serve sfruttare in vista di una gara”.