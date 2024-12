Italiano: “A Lisbona ennesimo banco di prova. Dallinga sarà titolare”

Conferenza stampa in casa Bologna per Vincenzo Italiano, che ha parlato alla vigilia della gara contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Forse abbiamo più consapevolezza e più intesa. Siamo stati bravi a non mollare nei momenti di difficoltà che hanno fatto venir fuori il carattere di tutti, come è stato per Pobega che dopo Roma ha rimediato ai suoi errori. Deve essere questo il nostro spirito. Se vogliamo ancora crescere e migliorare dobbiamo concentrarci sugli errori che stiamo ancora commettendo, per provare a perfezionarci sui gol subiti e sul controllo dei vantaggi. Parlando della partita di domani, sappiamo di affrontare una squadra che qui in casa si trasforma, con grandi giocatori. E’ l’ennesimo banco di prova per noi che ci farà ancora crescere. In questo percorso Champions ho sempre detto che questa squadra ha la capacità di venire fuori dai momenti di difficoltà e anche domani dovremo uscire da qui con spunti e crescita”.

Alle assenza si aggiunge anche quella di Miranda. C’è stato il tempo di valutare estremi rimedi, oppure dovrà adattare qualcuno?

“Qualcuno si adatterà in quella zona. Non credo che cambi molto a un piede destro giocare a sinistra per 90′. Stamattina abbiamo provato qualche soluzione e faremo così. Dispiace perché non ci aspettavamo questo ma giocando ogni tre giorni purtroppo accade. Miranda non si sente al massimo per un fastidio al polpaccio e in vista anche di domenica si è deciso insieme di non rischiare. Cercheremo comunque di controbattere una squadra che è forte, soprattutto in casa. Dovremo curare i dettagli come non abbiamo fatto finora in questa competizione. Siccome il calcio è strano e spesso sorprende, domani cercheremo di metterli in difficoltà”.

Quali sono le principali qualità che ritrova nel Benfica? “Ho visto tutte le partite del Benfica: è una squadra che se ha modo di giocare si esalta, perché ha estro e inventiva con giocatori di qualità come Di Maria e di esperienza come Otamendi. Noi siamo stati molto sfortunati nel sorteggio ma l’obiettivo è ripetere le stesse prestazioni fatte finora, con i nostri principi e la consapevolezza che sta vendendo fuori”.

Out Orsolini: “Arriviamo qui con qualche assenza di troppo e in lista non abbiamo Dominguez e Karlsson. Quella di domani è una partita che deciderà il nostro futuro e dispiace arrivarci in queste condizioni. Ci adatteremo. Il Benfica oltre a fare tanti gol è una squadra solida e di grande valore, ma in questa competizione alcune situazioni gli sono sfuggite di mano e anche noi domani dobbiamo provare a metterli in difficoltà per provare a continuare a cullare questo sogno, soprattutto se ci concederanno qualcosa”.

Dallinga o Castro? “Domani partirà Dallinga dall’inizio perché vogliamo vederlo segnare, gioire e sbloccarsi. Sono convinto che non fare gol condiziona e noi dobbiamo cercare di aiutarlo. In questa competizione ci è andato vicinissimo e domani avrà un’altra occasione. Castro dalla sua dovrà farsi trovare pronto. Io comunque ho fiducia in Dallinga perché si muove bene, detta il passaggio… Mi auguro che domani possa essere una partita importante per lui”.

