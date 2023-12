Italiano: “2023 straordinario, classifica bellissima. Nzola? Il suo desiderio è non andare in Coppa d’Africa”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il successo sul Torino.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo sofferto, sono partiti meglio di noi nei primi venti minuti. In mezzo al campo non li contrastavamo bene e ci hanno creati pericoli. Però Terracciano in questo periodo è in gran forma e per fortuna ha fermato due tiri che potevano compromettere la partita. Poi abbiamo preso le misure e trovato il gol da tre punti. Una classifica straordinaria e bellissima, abbiamo cambiato la mentalità, la voglia di sacrificarsi compatti in entrambe le fasi e questo sta portando i risultati”.

Come sta Sottil? E Castrovilli? “Questa è l’unica macchia, dispiace tantissimo. Gaetano ha un ginocchio da recuperare per mille battaglie”.

Nzola va in Coppa d’Africa? “Lui vorrebbe rimanere qui a lavorare con noi ma vediamo cosa decideranno. Il suo desiderio è non andare in Coppa d’Africa”.

Foto: Instagram Fiorentina