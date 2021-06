Italia, verso il Belgio: Mancini riparte da Chiellini

Manca sempre poco ai quarti di finale dell’Europeo tra Belgio e Italia. Il commissario tecnico Mancini, avrà meno di 48 ore, per decidere l’undici titolare da mandare in campo: ci sono alcuni dubbi a centrocampo e in attacco. In difesa è probabile il ritorno dall’inizio di capitan Chiellini che, con Bonucci, proverà a fermare Lukaku. Dopo i problemi fisici, il difensore della Juve, sembra recuperato ed è stato già provato dal ct in allenamento.

FOTO: Twitter Juve