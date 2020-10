Italia under 21, tamponi negativi. Con l’Irlanda si giocherà

La Nazionale Under 21 è rientrata in Italia dopo il rinvio della sfida con l’Islanda nella giornata di venerdì, causa Covid-19. I tre positivi, Gabbia, Plizzari e il membro dello staff tecnico, sono rientrati nei rispettivi domicili per osservare l’isolamento. Il resto del gruppo si è trasferito a Tirrenia dove ha svolto una seduta di tamponi che ha dato esito negativo per tutti. Un nuovo giro di esami è previsto nella giornata di oggi.

Contro l’Irlanda, quindi, martedì 13 ottobre, si giocherà. La gara, inizialmente prevista per le 17.30, è stata anticipata alle 17.00. Si giocherà allo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Fonte Foto: Twitter FIGC