Italia Under 21, solo un pari con la Turchia. Kilicsoy al 91′ pareggia il gol di Ghilardi

Solo un pari, amaro, per l’Italia Under 21, per la gara valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Finisce 1-1 la sfida con la Turchia, che può compromettere la qualificazione all’Europeo della compagine di Nunziata. Vantaggio azzurro con Ghilardi al 51′, poi la beffa al 91′ con la rete di Kilicsoy . Sono 15 i punti conquistati nelle sette gare giocate dall’Italia, mentre l’Irlanda insegue a 13 ma con sei incontri disputati e può dunque effettuare il sorpasso.

Foto: sito Uefa