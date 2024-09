Italia Under 21, sette gol al San Marino e show di Pio Esposito. Unica nota negativa gli infortuni di Fazzini e Baldanzi

La Nazionale Under 21 torna in campo contro il San Marino, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2025, a caccia di punti e gol in vista della trasferta in Norvegia, in programma martedì prossimo e dell’ultimo match contro l’Islanda a Trieste il 15 ottobre. Dopo 5 minuti è Fazzini a suonare la carica con un’azione personale che porta il giocatore dell’Empoli vicino al gol del vantaggio. Al 9′ Baldanzi a tu per tu con Amici spreca tutto, bravissimo soprattutto il portiere a chiudere lo specchio in uscita e a deviare la conclusione del romanista in corner. Proprio i due protagonisti di un inizio di gara scoppiettante degli azzurrini sono costretti ad uscire dal campo per infortunio nel giro di pochi minuti (al 13′ Fazzini, al 25′ Baldanzi). Al 23′ altra grande occasione per l’Italia, grande giocata di Ndour, che imbuca per Gnonto, conclusione sul primo palo e ancora grande risposta di Amici. Al minuto 35 gli azzurri passano meritatamente in vantaggio: splendido destro dal limite di Bove con il portiere del San Marino che questa volta non può far nulla. Dopo tre minuti al 38′ l’Italia raddoppia: scambio tra Ndour e Ruggeri, che scarica il sinistro colpendo la faccia interna della traversa, Pio Esposito e il difensore Mattioni spingono insieme la palla in rete, 2-0 per gli azzurrini. Nella ripresa non cambia il copione del match e Francesco Pio Esposito cala il tris: perfetta punizione sul secondo palo di Bove, che pesca l’attaccante dello Spezia che con il piattone mancino al volo trafigge Amici. Il migliore in campo del San Marino è proprio il portiere, ancora determinante al 68′: prima si oppone con un gran riflesso a Pio Esposito e poi esce alla disperata sul tocco da sotto di Ruggeri. Pio Esposito è incontenibile e ne fa altri due in pochi minuti: al 76′ delizioso il lob di Bove, che colpisce la traversa, il pallone torna in campo e l’attaccante azzurro ribadisce in rete approfittando del primo errore di Amici; poi al 78′ sterza sul destro trova il palo lontana. Quadripletta da sogno per il centravanti. Gli azzurrini si divertono e non si fermano più, con Raimondo che trova il gol del 6-0: Ruggeri affonda ancora sulla sinistra, palla bassa in mezzo e tocco facile per il giocatore del Venezia. Non finisce qui perché Esposito decide di continuare con lo show e in pieno recupero sigla il definitivo 7-0, sotto misura, davanti alla porta.

Foto: Instagram Pio Esposito