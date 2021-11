Italia Under 21, Nicolato convoca Parisi dell’Empoli

Per la partita amichevole Italia-Romania, in programma martedì prossimo, 16 novembre, a Frosinone, il tecnico della nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha convocato il difensore dell’Empoli Fabiano Parisi.

Gli Azzurrini sono impegnati questo pomeriggio a Dublino per una partita valida per le qualificazioni all’Europeo 2023 contro i padroni di casa dell’Irlanda.

Foto: Instagram personale