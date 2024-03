Italia Under 21, facile vittoria sulla Lettonia: è 2-0 con i gol di Casadei e Fabbian

Facile vittoria dell’Italia Under 21 che batte la Lettonia, nella gara valevole per la fase a gironi per le qualificazioni agli Europei di categoria. Finisce 2-0 allo stadio manuzzi di Cesena con i gol di Casadei al 320 e Fabbian nel finale, all’80’. Gara controllata dagli azzurrini, che hanno anche colpito un palo con Miretti.

Con questa vittoria l’Italia consolida il primo posto, salendo a 14 punti, contro i 13 dell’Irlanda. Prossima gara il 26 marzo contro la Turchia.

Foto: twitter Azzurri