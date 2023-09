Italia Under 20, i convocati di Bollini

In vista degli impegni della Nazionale Under 20 in Elite League, questi sono i 23 convocati scelti dal ct Alberto Bollini:

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia);

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Cristian Volpato (Sassuolo).

Foto: Sito FIGC