Italia Under 19, sorteggiate le avversarie per le qualificazione all’Europeo

Il sorteggio del primo turno di qualificazione dell’Europeo Under 19 della prossima stagione ha visto l’Italia inserita nel Gruppo 4 della Lega A insieme a Inghilterra, Polonia e Turchia. Le gare si disputeranno il 27, 30 novembre e 3 dicembre in Polonia, che dal 15 al 27 giugno 2025 ospiterà anche la fase finale del torneo.

La Lega A è composta da 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B dopo il secondo turno 2023/24 in primavera. Le squadre sono state sorteggiate in sette gironi; dopo questi minitornei in sede unica, le quarte classificate retrocederanno in Lega B per il secondo turno 2024/25, mentre le altre posizioni decideranno le teste di serie per la Lega A dello stesso turno.

Il secondo turno della Lega A, che verrà sorteggiato il 6 dicembre, deciderà le sette squadre che raggiungeranno la Polonia alla fase finale.

UEFA European Under-19 Championship

Primo turno di qualificazione – Lega A

Gruppo A1: Germania, Danimarca, Grecia, Kosovo

Gruppo A2: Francia, Portogallo, Slovacchia, Macedonia del Nord

Gruppo A3: Repubblica d’Irlanda, Norvegia, Finlandia, Bulgaria

Gruppo A4: Inghilterra, Polonia (Paese ospitante fase finale), ITALIA, Turchia

Gruppo A5: Serbia, Austria, Cechia, Isole Faroe

Gruppo A6: Spagna, Belgio, Islanda, Irlanda del Nord

Gruppo A7: Paesi Bassi, Svezia, Ungheria, Scozia

Foto: sito FiGC