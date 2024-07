Italia Under 19: prima convocazione per Camarda

Dopo lo scintillante Europeo Under 17 vinto grazie ad una sua doppietta in finale con il Portogallo Francesco Camarda non si ferma: infatti il talento del Milan compare nell’elenco dei 27 convocati per il raduno di Bolzano, propedeutico alla partecipazione della Nazionale Under 19 all’Europeo in Irlanda del Nord,alla quale arriviamo come detentori del titolo. Per il classe 2008 è la prima chiamata nella categoria. Tra i convocati è confermata la presenza di Simone Pafundi. Di seguito l’elenco dei convocati, pubblicato sul sito della Figc:

Portieri: Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).

Staff – Allenatore: Bernardo Corradi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Sebastiano Porcino e Cristiano Benelli; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Andrea Cantera; Segretario: Aldo Blessich.

Il gruppo dell’Italia sarà il gruppo A: gli azzurri dovranno vedersela con l’Irlanda del Nord, paese ospitante, l’Ucraina e la Norvegia. La vincente di questo gruppo sfiderà la seconda del girone B, mentre è previsto un playoff per le terze dei rispettivi gruppi.

Foto: instagram Camarda