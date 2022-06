Italia Under 19, i convocati per l’Europeo: fuori Gnonto e Scalvini

A pochi giorni dalla gara d’esordio contro la Romania, valevole per l’Europeo under 19, il ct dell’Italia Carmine Nunziata ha reso nota la lista dei giocatori. Nella rosa non risultano esserci Gnonto e Scalvini che sono stati reduci dalle partite di Nations League con la nazionale maggiore, contro Germania Ungheria e Inghilterra. Entrambi i giocatori non sono stati selezionati per volontà dello Zurigo, confermando la notizia del 15 giugno, e l’Atalanta.

Foto: Twitter Zurigo