Italia Under 19, buona la prima contro la Romania. Decidono Baldanzi e Volpato

Termina 2-1 l’esordio per l’Italia Under 19 di Nunziata contro la Romania. A decidere la sfida sono state le reti realizzate da Baldanzi all’incrocio dei pali al 50′, la nazionale rumena non demorde e dopo quattro minuti al 54′ riesce a trovare il gol del pareggio grazie a Andronache, che approfitta della respinta corta di Desplanches e insacca alle sue spalle. Al 66′ la formazione di Nunziata torna in vantaggio grazie alla rete siglata da Volpato, che insacca dopo il palo colpito qualche istante prima da Nasti. Con questa vittoria l’Italia raggiunge la Francia a quota 3 punti, che ha vinto 5-0 contro la Slovacchia.

Foto: Twitter Italia