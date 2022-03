Italia U21-Bosnia U21: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia Under 21, sfida in programma alle 17.30 allo stadio Rocco di Trieste per le qualificazioni agli Europei.

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata; Rovella, Esposito, Fagioli; Colombo, Yeboah, Vignato. Allenatore: Nicolato.

BOSNIA U21 (4-3-3): Cetkovic; Dejanovic, Milojevic, Barisic, Nikic; Basic, Savic, Begic; Hasic, Lukic, Savic. Allenatore: Starcevic.

Foto: Twitter Vivo Azzurro