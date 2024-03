Alle 18.15 scenderanno in campo Italia e Turchia Under 21 per l’Europeo di categoria che si terrà nel 2025. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

ITALIA (3-4-2-1): Desplanches; Coppola, Pirola, Calafiori; Zanotti, Ndour, Prati, Ruggeri; Fabbian Casadei; Gnonto. Ct: Nunziata

TURCHIA U21 (4-4-2): Alemdar; Bayram, Kaplan, Tagir, Ozcan; Yildiz, Elmaz, Beyaz, Kilicsoy; Destan, Yildirim.

Foto: Instagram Azzurri