Italia-Turchia: le probabili formazioni

A undici giorno dal debutto europeo contro l’Albania, gli azzurri scenderanno in campo questa sera alle 21 allo stadio Dall’Ara di Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella. Match piuttosto importante per prepararsi al meglio in vista dell’Europeo, in cui gli azzurri del ct Spalletti dovranno difendere il titolo. Andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori:

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy. Ct: Spalletti

Turchia (4-2-3-1) – Gunok; Celik, Bardakci, Kabak, Ozkacar; Kokcu, Calhanoglu; Akturkoglu, Yazici, Yildiz; Yilmaz. A disposizione: Bayndir, Cakir, Muldur, Demiral, Akaydin, Ozdemir, Uzun, Ayhan, Yokuslu, Omur, Kahveci, Akgun, Aydin, Tosun, Kilicsoy. Ct: Montella

