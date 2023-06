Italia, triste primato: tre finali europee raggiunte, tre sconfitte. Non era accaduto a nessun altro

La notte di Istanbul, con la sconfitta dell’Inter in finale di Champions, “regala” all’Italia un triste primato. Il Bel Paese aveva portato 3 squadre in altrettanti finali europee, addirittura 5 squadre un semifinali. Non era mai accaduto a nessun Paese che perdessero tutte e tre le finali. E’ accaduto a Roma, Fiorentina e Inter. Un primato certamente poco invidiabile per l’Italia che invece nel 1990, vinse tutte e tre le competizioni.

Foto: twitter Inter