Italia, Tonali e Scalvini esclusi dalla Nations League. Saranno a disposizione per l’Europeo U21

Non ci saranno né Sandro Tonali né Giorgio Scalvini nella spedizione dell’Italia in Nations League, con gli azzurri di Mancini che giocheranno la semifinale in Olanda contro la Spagna. La motivazione è semplice ed è stata spiegata nel comunicato della FIGC dov’è stata diramata la lista dei convocati: “Mancini ha deciso di non includere nel gruppo i calciatori Giorgio Scalvini e Sandro Tonali, che saranno quindi a disposizione del tecnico Paolo Nicolato in vista della fase finale del Campionato Europeo Under 21 (Georgia e Romania, 21 giugno-8 luglio), dove saranno in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Foto: Twitter Azzurri