Italia, Tonali cade male ed esce in barella. Condizioni da valutare

Tegola per l’Italia e per il Milan. Il centrocampista Sandro Tonali ha infatti lasciato il campo in barella poco prima della fine del primo tempo della gara di Tirana, l’amichevole tra gli azzurri e l’Albania.

Dopo uno scontro di gioco, il centrocampista, dopo aver colpito il pallone di testa, è stato sbilanciato ed è caduto male, sbattendo una parte del collo e la spalla a terra violentemente. Tonali è uscito in barella, sostituito da Ricci.

Foto: Azzurri