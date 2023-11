Italia: Toloi, Meret e Calabria non risponderanno alla convocazione

La Nazionale italiana perde tre calciatori. Meret, Toloi e Calabria, infortunatisi in occasione delle rispettive gare di campionato, sono stati sconvocati dal ct della Nazionale Luciano Spalletti, per gli impegni di qualificazione a Euro 2024 contro la Nord Macedonia e l’Ucraina. Lo rende noto la Figc. Per il difensore dell’Atalanta è arrivato anche l’esito di una risonanza fatta in questi giorni in seguito alla quale al giocatore sono stati riscontrati postumi distrattivi con interessamento muscolo / fasciale del muscolo gemello mediale della gamba destra.

Foto: Instagram Atalanta