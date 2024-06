Italia-Svizzera, seconda presenza con la Nazionale per El Shaarawy in un grande torneo internazionale

Tra pochi minuti inizia Italia-Svizzera, nell’ undici iniziale il ct Luciano Spalletti ha deciso di affidarsi a Stephan El Shaarawy. Per il giocatore della Roma è la seconda presenza in Nazionale in una grande manifestazione dopo Euro 2016,8 anni e 7 giorni fa. Solamente Ciro Ferrara (giugno 2000, 9 anni e 348 giorni)) ha un gap maggiore tra una gara e l’altra in azzurro.

Foto: instagram El Shaarawy