Italia-Svizzera: l’ultimo successo elvetico nel 1993, gli Azzurri non vincono dal 2003

L’Italia battendo la Svizzera domani, guadagnerebbe con un turno di anticipo la qualificazione agli Ottavi di finale di Euro 2020.

Ma la vittoria, che potrebbe sembrare scontata, dopo il bell’esordio con la Turchia, non è assolutamente tale. L’Italia, infatti, non batte la Svizzera da quasi 20 anni, esattamente da maggio 2003, ed era un’amichevole. Finì 2-1 per gli Azzurri con reti di Legrottaglie e Cristiano Zanetti. L’ultimo successo in una gara ufficiale risale addirittura al 1998, alle qualificazioni ad Euro 2000. Vittoria per 2-0 con una doppietta di Del Piero.

Quella gara del 1998 è stata anche l’ultimo impegno ufficiale tra le due Nazionali, che poi si sono sempre incontrate in amichevole. Dal 2003, come detto, ultimo successo azzurro, sono andate in scena 3 amichevoli, finite tutte in parità. L’ultimo precedente è del 5 giugno 2010, ultima amichevole prima dei Mondiali in Sudafrica, finita 1-1.

L’ultimo successo svizzero risale al 1993, alle qualificazioni ai Mondiali di USA, che videro la Svizzera vincere 1-0.

Sarà il primo precedente a una fase finale degli Europei tra i due vicini di casa che si ritroveranno, inoltre, anche nel girone delle qualificazioni ai Mondiali 2022 che partiranno da settembre.

In totale 58 precedenti tra le due Nazionali che vedono 28 vittorie italiane, 22 pareggi e 8 vittorie elvetiche. Occhio al dato dei pareggi, è vero, la Svizzera ci ha battuto poche volte ma non ha perso in parecchie occasioni.

