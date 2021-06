Italia-Svizzera, le probabili formazioni

Domani alle 21.00 l’Italia sfida la Svizzera (qui per i precedenti) per blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Una gara non scontata per gli Azzurri che affronteranno una Svizzera desiderosa di punti per restare in corsa.

Per l’Italia poche novità, anzi, solo una, rispetto agli 11 che hanno battuto la Turchia all’inizio.

Toloi a destra al posto di Florenzi non al meglio. Per il resto in blocco gli uomini che hanno schiantato la Turchia.

Per la Svizzera, anche Petkovic dovrebbe confermare in blocco la formazione già proposta all’esordio: davanti dunque Seferovic col doppio trequartista Embolo-Shaqiri, il mediano dell’Atalanta Freuler a mettere ordine al fianco di Xhaka.

Si valuta solo la situazione del portiere Sommer, con la moglie in procinto di partorire e quindi potrebbe saltare il match in caso di una chiamata in queste ore.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic.

Foto: twitter Italia