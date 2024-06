Italia-Svizzera, i precedenti

Oggi alle 18 si giocherà il primo ottavo di finale dell’Europeo tra Italia e Svizzera. Numeri alla mano si dovrebbe configurare come uno dei match più equilibrati. Del resto cinque degli ultimi sei confronti sono terminati in pareggio, a fronte di una vittoria della Nazionale Italiana nell’ultimo campionato Europeo con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Locatelli e al gol di Immobile. Di certo quella tra le due Nazionali non rappresenta un inedito: infatti la formazione Svizzera è la Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia. Sono stati 61 i confronti, con 29 vittorie degli azzurri, 24 pareggi e 8 successi svizzeri, con l’ultima risalente al 1993.

