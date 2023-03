Italia, stasera in campo in ricordo di Vialli. Dietro il colletto la scritta “Luca Azzurro per sempre”

“Luca azzurro per sempre” è la frase che è stata stampata all’interno delle maglie che la Nazionale indosserà stasera a Napoli nella gara con l’Inghilterra per ricordare Vialli, capodelegazione dell’Italia scomparso lo scorso 6 gennaio. “E’ una grande emozione la partita di domani che è la prima senza Luca. Io ho avuto una grande fortuna: averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme – ha detto Mancini alla vigilia in conferenza stampa – “Voi inglesi avete avuto la fortuna di averlo a giocare a Londra e diventò quasi cittadino londinese. E’ un grande dispiacere per tutti noi ma sappiamo anche che le persone come lui sono immortali e sarà sempre con noi”.

Foto: sito FIGC