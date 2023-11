Italia, convocato Mancini al posto dell’infortunato Bastoni

Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Alessandro Bastoni, che ha accusato un problema al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori al rientro dalla sosta, con le gare con Juventus e Napoli alle porte per l’Inter di Inzaghi, oltre alla sfida con il Benfica in Champions. Per sostituire il nerazzurro, il ct dell’Italia ha convocato Gianluca Mancini della Roma.

Foto: Instagram Mancini