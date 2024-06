Italia-Spagna: i precedenti agli Europei

Sarà ancora Italia-Spagna, dove eravamo rimasti?. L’ ultimo incontro in un Europeo è anche il più facile da ricordare visto che si parla della semifinale dell’ultima edizione che ha premiato gli azzurri di Roberto Mancini nella lotteria dei rigori, con Jorginho decisivo. Ma per le due Nazionali questa sfida nella competizione non è di certo inedita, tant’è vero che si sono affrontate ben sette volte e il bilancio fin qui sorride agli Azzurri: 3 vittorie per l’Italia, 2 per la Spagna e 2 pareggi. Entriamo adesso nel dettaglio. La prima sfida in assoluto è stata ad Euro 1980 nella fase a gironi ed entrambe le squadre restarono con le polveri bagnate, quello fu l’unico punto raccolto dagli spagnoli mentre i ragazzi di Bearzot dovettero accontentarsi del secondo posto alle spalle del Belgio. Il secondo confronto arrivò ad Euro 1988, sempre nella fase a gironi e stavolta a vincere furono gli azzurri grazie al gol di Vialli al 73′. Il primo incrocio nel nuovo millennio arrivò nell’edizione del 2008: l’Italia, campione del Mondo in carica, venne però eliminata ai rigori nei quarti di finale dalle Furie Rosse (4-2 dcr). L’occasione di rifarsi per gli Azzurri si presenta nell’edizione seguente (Euro 2012) nella fase a gironi, non riuscendoci del tutto tant’è vero che la partita terminò 1-1 con le reti di Fabregas e Di Natale. Sempre nella stessa edizione le due Nazionali si risfidarono in finale dove la Spagna vinse con un 4-0 senza appello con le reti di David Silva, Jordi Alba, Torres e Mata. La rivincita dell’Italia arriva quattro anni dopo ad Euro 2016, infatti l’Italia di Conte riuscì nell’impresa di battere per 2-0 la Roja grazie alle reti di Chiellini e Pellè eliminando così la Spagna agli Ottavi di finale. Si arriva poi ad Euro 2020 e alle notti magiche italiane, con il rigore di Jorginho che regala agli azzurri l’accesso alla finale, poi vinta contro l’Inghilterra.

Foto: instagram Euro 2024