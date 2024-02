Italia, slitta al 9 giugno l’amichevole con la Bosnia. Il comunicato

L’ultimo test amichevole pre Euro 2024, Italia-Bosnia Erzegovina, inizialmente in programma per il prossimo 8 giugno allo Stadio Castellani di Empoli, è stato rinviato al giorno successivo. A comunicarlo la stessa Federazione, con una nota sul proprio sito ufficiale. “Nell’ambito della definizione del programma di avvicinamento della Nazionale a Euro 2024 è stata posticipata da sabato 8 a domenica 9 giugno Italia-Bosnia ed Erzegovina, ultima amichevole degli Azzurri prima dell’impegno nella fase finale del Campionato Europeo. All’indomani del match, che si disputerà allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, la Nazionale partirà alla volta della Germania e sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio nel torneo continentale con l’Albania. Quello con la Bosnia ed Erzegovina sarà il secondo test amichevole di giugno dell’Italia. Martedì 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospiterà l’altra amichevole di preparazione all’Europeo con la Turchia. Il ct Luciano Spalletti venerdì 7 giugno diramerà le convocazioni per Euro 2024.”

Foto: sito FIGC