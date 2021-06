Italia, si vola a Wembley per gli ottavi. Il 26 giugno sfida a una tra Ucraina e Austria

L’Italia lascia Roma dopo il girone chiuso con tre vittorie su tre e vola a Wembley, a Londra, dove sabato 26 giugno sfiderà una tra Ucraina e Austria agli ottavi di finale.

L’avversario si conoscerà domani alle 20.00, al termine della sfida tra le due Nazionali, impegnate nello scontro diretto per il secondo posto, alle spalle dell’Olanda, già prima con 6 punti.

Gli uomini di Shevchenko sembrano avere qualcosa in più dell’Austria e potranno giocare anche per il pareggio che li qualificherebbe secondi, in virtù di una differenza reti migliore a quella dell’Austria.

