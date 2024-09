Ansia Italia: si fermano Frattesi e Calafiori. Si chiude al 62′ la partita di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Italia e dell’Inter, autore del gol del 2-1 in casa della Francia, è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia dopo uno scontro di gioco. Al suo posto Luciano Spalletti ha mandato in campo Destiny Udogie del Tottenham. Appena quattro minuti dopo, al 65′, Calafiori resta a terra dolorante dopo un calcio fortuito sulla coscia che gli arriva da Dembélé carambolando a terra dopo una caduta. Si gira un po’ la caviglia, i sanitari medicano il polpaccio sinistro. Il centrale dell’Arsenal ha provato a stringere i denti, salvo poi lasciare il campo al 70′: al suo posto Buongiorno.

Foto: Instagram Calafiori