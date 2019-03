Italia show, travolto il Liechtenstein 6-0! Prime gioie azzurre per Sensi e Pavoletti

L’Italia strapazza il Liechtenstein nella seconda giornata del gruppo J di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurri di Mancini si sono imposti con un perentorio 6-0: a sbloccare il risultato, al 17’, è stato Sensi con un preciso colpo di testa, per lui si tratta del primo gol in azzurro. Il raddoppio è arrivato un quarto d’ora più tardi con Verratti, protagonista di un’azione personale, prima che Quagliarella, al 35’ e al 48’ del primo tempo, realizzasse dal dischetto la sua personale doppietta, che fanno di lui il marcatore più anziano nella storia della Nazionale. Nel secondo tempo a segno anche Kean e Pavoletti: l’attaccante del Cagliari ha trovato la rete al suo esordio in azzurro.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro