Italia, se vinci stasera il Mondiale è più vicino

Giungono buone notizie dal cammino dell’Italia in Nations League, reduce dal pareggio casalingo contro il Belgio, dettato però dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini che ha compromesso la gara. Stasera la Nazionale di Spalletti scenderà in campo ad Udine contro Israele, in un’atmosfera purtroppo molto tesa. Una vittoria, stasera, non sarebbe funzionale soltanto al consolidamento del primo posto nel girone di Nations League (in attesa delle ultime due gare), ma anche in ottima Mondiale. I tre punti, infatti, garantirebbero all’Italia maggiori possibilità di entrare tra le 12 teste di serie. Le subentranti saranno: le otto qualificate ai quarti di Nations (prima e seconda dei gruppi) e le quattro con il miglior ranking FIFA di novembre (che ovviamente non figurano nelle prime otto). Dato lo scontro diretto tra Belgio e Francia, che toglierà obbligatoriamente dei punti a una delle due, vincere stasera contro Israele vorrebbe dire garantirsi un posto tra le otto sopra citate.

Foto: Instagram Azzurri