Italia, scoppia la festa sul volo di ritorno. Cori anche per Spinazzola. Il video

Grandi festeggiamenti per l’Italia che ieri ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’Europeo. Sull’aereo che nella notte ha riportato la Nazionale da Monaco di Baviera in Italia, giocatori e staff hanno gioito per l’obiettivo conquistata e hanno cercato di tenere alto il morale di Leonardo Spinazzola, uscito per un infortunio al tendine d’Achille. Attraverso un video, pubblicato dal profilo Twitter della Nazionale, la squadra ha dedicato un coro per il giocatore della Roma. Federico Bernardeschi si è impossessato dell’interfono e ha cominciato a gridare: “Olé! Olé olé olé!

Spina! Spina!”, seguito da tutto lo staff che si è unito al coro. Un momento davvero bello che dimostra la forza di questo gruppo.

