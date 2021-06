Italia, rifinitura completata ora la squadra è in hotel. Nella Capitale grande entusiasmo per gli azzurri

A Roma sale la temperatura per la sfida di questa sera dell‘Italia che aprirà ufficialmente gli Europei. Ieri, la Nazionale di Mancini, è stata accolta da un bagno di folla alla stazione Termini: numerosi i tifosi hanno salutato e incoraggiato la squadra. Il gruppo, successivamente si è rifugiato nell’Hotel Parco dei Principi. Questa mattina si è svolta una rifinitura e sono stati definiti gli ultimi dettagli prima di far rientro nel quartier generale. Nel pomeriggio è prevista la riunione tecnica e poi la partenza per lo stadio Olimpico dove alle 21 ci sarà il fischio d’inizio del match contro la Turchia che aprirà ufficialmente l’Europeo.

FOTO: Twitter vivo azzurro