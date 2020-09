Italia-Paesi Bassi si giocherà a Bergamo, ufficiale il cambio di sede

Adesso è anche ufficiale il cambio di sede – da Milano a Bergamo – in vista della gara del 14 ottobre tra Italia e Paesi Bassi. Questa la nota della FIGC che vuole stare vicina alla città lombarda, colpita duramente durante l’emergenza sanitaria della scorsa primavera.

“La Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo mercoledì 14 ottobre (ore 20.45).

Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il ‘Meazza’, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l’occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La Nazionale torna a Bergamo a distanza di 14 anni: era il novembre 2006, amichevole Italia-Turchia, 1-1. In precedenza, successo per 5-0 con Malta per le qualificazioni a Euro ‘88, con il primo gol in Nazionale per Gianluca Vialli, attuale capodelegazione. In entrambe le gare, in campo prima e in panchina poi, Roberto Donadoni.

La FIGC ringrazia per l’impegno finora profuso il Comune di Milano, MI Stadio, i club milanesi e tutte le autorità e le associazioni cittadine coinvolte nella pianificazione della gara, con l’auspicio di far tornare presto la Nazionale in città.”

Foto: twitter Italia