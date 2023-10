Italia, out Provedel e Zaccagni: convocato Orsolini

Ivan Provedel e Mattia Zaccagni non si uniranno alla Nazionale italiana a causa di alcuni problemi fisici. L’attaccante è infatti uscito per infortunio nel corso del match contro l’Atalanta, mentre il portiere italiano è alle prese con un dolore all’anca. Al posto dell’esterno della Lazio il ct Spalletti ha quindi convocato Orsolini, autore di un buon inizio di stagione con la maglia del Bologna. Di seguito la nota della FIGC: “I calciatori della Lazio Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, a causa dei traumi riportati con il proprio club, non sono in grado di rispondere alla convocazione prevista per oggi. Il Ct Luciano Spalletti ha deciso di aggregare alla lista dei convocati diramata venerdì l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, che raggiungerà in tarda serata il Centro Tecnico Federale di Coverciano”.

Foto: Instagram Bologna