Italia, nella striscia record di Mancini solo 43 minuti in svantaggio prima di stasera

Per la prima volta l’Italia deve inseguire in questi Europei, non si era mai trovata in svantaggio la Nazionale di Mancini e lo fa contro l’Inghilterra, miglior difesa del torneo con un solo gol concesso, tra l’altro, su punizione alla Danimarca in semifinale.

L’imbattibilità della Nazionale guidata da Roberto Mancini, dopo il pareggio contro la Spagna, ha raggiunto quota 33 partite (nuovo record assoluto), precisamente da Italia-Ucraina 1-1 del 10 ottobre 2018, dopo la sconfitta subita il 10 settembre precedente contro il Portogallo in Nations League.

In queste 33 partite, gli Azzurri sono stati in svantaggio solo in poche occasioni e in totale per 43 minuti, ampiamente superati nella finale contro l’Inghilterra di questa sera.

Foto: Twitter Euro 2020