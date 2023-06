Alle 23 gli azzurrini contro la Corea del Sud alle semifinali del Mondiale Under 20

Italia Mondiale Under 20, alle 23.00 la semifinale contro la Corea Del Sud. A La Plata, oggi, nello stadio Diego Armando Maradona, Uruguay e Israele alle ore 14.30 locali – in Italia saranno le 19.30- per il primo match. Quindi gli azzurrini.

Le parole dell’allenatore Carmine Nunziata

“Arrivati a questo punto qualsiasi avversaria sarebbe forte. In più si tratta di una partita secca, da dentro o fuori, l’ultimo ostacolo che ci separa dalla finale di questo Mondiale che, sinora, è stato entusiasmante. Comunque parliamo di quattro squadre tutte di alto livello, che hanno meritato di arrivare sin qui.

Si gioca ogni tre giorni e l’impegno fisico è importante. La condizione è essenziale per avere la meglio sugli avversari e gioca un ruolo fondamentale nell’economia di ogni match”. Non da meno è stata la Corea del Sud che, nel suo cammino, non ha conosciuto la sconfitta: tre vittorie e due pareggi, essendo stata protagonista del girone F della prima fase dove ha battuto la Francia nella sua partita d’esordio”.

Il percorso dell’Italia, sinora, ha avuto un unico mezzo passo falso, con la Nigeria -eliminata ai quarti proprio dalla Corea-, vittoria africana nella fase a gironi per 2-0. I ragazzi di Nunziata provenivano dalla vittoria nel primo match contro il Brasile, un evocativo 3-2. Probabilmente, hanno sofferto un calo di concentrazione e pagato la fatica. Qualificazione guadagnata con un netto 3-0 sulla Repubblica Dominicana nel terzo e ultimo incontro . Agli ottavi è arrivato il 2-1 sui campioni d’Europa dell’Inghilterra, quindi il 3-1 ai quarti contro la Colombia. Per l’Italia al Mondiale Under 20 è la terza semifinale mondiale consecutiva.

L‘allenatore della Corea del Sud, Eun Joong Kim, in conferenza stampa, ha spiegato:

“L’Italia è molto forte in attacco e noi ci difenderemo”, preannunciando quella che sarà la sua tattica di gioco di questo Mondiale che prevede l’utilizzo di una difesa che arriva a essere a cinque in fase di non possesso, con ripartenze rapide per colpire al momento opportuno.

Una squadra che ha mostrato il suo valore nell’arco di tutta la manifestazione, battendo di misura (2-1) nel proprio girone il colosso francese pareggiando poi con Honduras (2-2) e Gambia (0-0). Ha poi superato gli ottavi superando l’Ecuador (3-2) e i quarti battendo la Nigeria (1-0). Nella Coppa d’Asia, lo scorso giugno, la Corea del Sud si è classificata alle spalle della Cina.

Sugli avversari invece Nunziata si è espresso così:

“Una squadra ordinata in campo, ogni giocatore esegue diligentemente il suo compito. Raramente si disuniscono, mantengono le giuste distanze tra i reparti e sono molto veloci”.

Nunziata non stravolgerà la sua squadra. Anche questa volta dovrebbe finire in panchina Pafundi. Davanti ancora Ambrosino con Esposito e Baldanzi. A metà campo il bomber Cesare Casadei.

Per vedere l’Italia al Mondiale Under 20, la diretta è su Rai 2, la Diretta streaming: raiplay.it.

Probabili formazioni:

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi, Esposito, Ambrosino. All. Nunziata

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Joon-Hong; Kim Ji-Soo, Choi Seok-Hyun, Bae Seo-Joon, Park Chang-Woo; Lee Sung-Woon, Lee Chan-Ouk; Kang Sang-Jun, Lee Young-Jun, Kang Seong-Jin; Kim Yong-Hak. All. Kim Eun-jung

Fonte: Pagina Facebook ufficiale Nazionale Italiana di Calcio