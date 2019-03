Italia-Liechtenstein, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo il successo per 2-0 contro la Finlandia, prosegue il cammino dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2020. Domani sera gli azzurri sfideranno il Liechtenstein allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Roberto Mancini, come annunciato in conferenza stampa cambierà alcuni elementi rispetto alla gara precedente. Tra i pali Sirigu potrebbe rilevare Donnarumma, linea difensiva composta da Spinazzola (che sostituisce l’infortunato Piccini), Romagnoli al posto di Chiellini, poi Bonucci e Biraghi. A centrocampo spazio a Sensi, Jorginho e Verratti, mentre in attacco possibile maglia da titolare per Quagliarella, ai lati ancora Bernardeschi (leggermente favorito su Politano) e Kean. Nel Liechtenstein, invece, Gubser unica punta, Buchel sulla linea dei trequartisti. Weiser davanti alla difesa dove Kaufmann e Goppel agiranno da centrali, Wolfinger e Rechsteiner da terzini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Spinazzola, Romagnoli, Bonucci, Biraghi; Sensi, Jorginho, Verratti; Bernardeschi (Politano), Quagliarella, Kean.

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): B. Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Weiser; Hasler, Polverino, M. Büchel, Salanovic; Gubser.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro