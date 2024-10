Italia, le possibili avversarie ai quarti di Nations League

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro Israele, i quarti di Nations League sono ormai ad un passo. Per l’accesso alla prossima fase della competizione, all’Italia basterà non perdere contro il Belgio. Più complesso l’affare primo posto, dato che la Francia dista ad una sola lunghezza. Nel caso di una (probabile) vittoria della Francia contro Israele nel prossimo turno, l’Italia dovrà vincere contro il Belgio ed ottenere almeno un punto nell’ultima gara coi francesi. Ma chi saranno le possibile avversarie che la Nazionale di Spalletti potrebbe incontrare ai quarti di Nations League, in scena a marzo? Il regolamento prevede che le prime classificate incontrino le seconde degli altri gironi e nel caso l’Italia si classificasse prima nel suo gruppo di riferimento, ad oggi potrebbe incontrare Croazia, Olanda o Danimarca. Nel caso di un secondo posto invece, le avversarie sarebbero Portogallo, Germania o Spagna. Le pretendenti potranno chiaramente variare, dato che a novembre si disputeranno gli ultimi due giri di boa, utili a definire le classifiche finali dei 4 gironi. Tutto può ancora succedere.

Foto: X Azzurri