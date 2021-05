Italia, Jorginho ed Emerson non convocati perché impegnati con la finale di Champions del Chelsea

Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha rinnovato il contratto fino al 2026, ha diramato la lista dei 33 pre-convocati in vista dell’Europeo che parteciperanno all’amichevole del 28 maggio contro San Marino e al raduno pre-Europei. All’interno delle convocazioni non si leggono i nomi di Jorginho e Emerson Palmieri. Nessun errore, i due oriundi non sono stati convocati perché il 29 maggio saranno impegnati con il Chelsea a Oporto nella finale di Champions League contro il Manchester City.

i due si aggregheranno poi agli azzurri il 31 maggio.

Foto: Vivo Azzurro