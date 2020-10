Italia-Irlanda Under 21: le formazioni ufficiali

Alle ore 17.00 allo stadio Arena Garibaldi, Romeo Anconetani di Pisa si sfideranno Italia e Irlanda Under 21, per una sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria 2021.

Come è noto per l’Italia scenderà in campo la selezione Under 20 di Bollini, più quattro fuori quota. Queste le scelte dei due allenatori.

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Sottil, Cutrone.

A disposizione: Brancolini, Esposito Se., Okoli, Beruatto, Pobega, Nicolussi Caviglia, Portanova, Raspadori, Vignato.

Allenatore: Bollini.

REPUBBLICA D’IRLANDA U21 (4-3-2-1) : Banuzu; O’Connor L., Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor; Elbouzedi, Ronan; Obafemi.

A disposizione: Mcginty, Afolabi, Grant, Ogunfaolu-Kayode, Mandroiu, O’Connor T., Ferry, Scales, McNamara.

Allenatore: Crawford.