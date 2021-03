Italia-Irlanda del Nord è 2-0 all’intervallo: a segno Berardi e Immobile

Al Tardini scendono in campo Italia ed Irlanda del Nord, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Il primo squillo è di Immobile, tiro in porta dell’attaccante biancoceleste che però è facile preda per Peacock-Farrell.

Pochi secondi più tardi arriva la rete che sblocca la gara, al 14′ Berardi vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario.

Ci riprova Immobile, ma stavolta il portiere Irlandese chiude bene lo specchio della porta, al 20′ Emerson Palmieri mette sul fondo un buon colpo di testa.

Gli Azzurri dominano e arrivano ancora alla conclusione con Insigne e Florenzi, al 39′ arriva il 2-0 con Immobile, il campano calcia dal lato sinistro sul primo palo e batte un Peacock-Farrell che in quest’occasione si può definire tutt’altro che impeccabile.

E’ 2-0 all’intervallo, vantaggio ampiamente meritato dai ragazzi di Roberto Mancini.

Foto: Instagram personale Berardi