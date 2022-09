Poche emozioni a San Siro: è 0-0 all’intervallo tra Italia e Inghilterra

Finisce 0-0 il primo tempo a San Siro tra Italia e Inghilterra, 5a giornata della fase a gironi della Uefa Nations League.

Italia con diverse assenze, chiamata a riscattare l’ultima deludente uscita contro la Germania. Mancini sceglie un 3-5-2, con i due ex compagni al Sassuolo, Raspadori e Scamacca, in avanti. Partenza buona degli azzurri, con un sinistro di Di Lorenzo al 3′. Occasione anche per Scamacca al 5′, di testa.

I ritmi poi scendono, l’Inghilterra prova a crescere e a prendere il comando del gioco, senza però mai mettere realmente in difficoltà l’Italia. Azzurri pericolosi in ripartenza alla mezz’ora, con Raspadori, senza però trovare la porta.

Finisce 0-0 tra Italia e Inghilterra il primo tempo a San Siro, un San Siro che vede circa 45.000 spettatori, abbastanza silenti, ad assistere alla gara.

Foto: twitter Azzurri