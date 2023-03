Italia-Inghilterra, minacce ultras portano all’annullamento di una partita amichevole tra tifosi

Giovedì torna in campo la Nazionale italiana di Roberto Mancini, gli azzurri giocheranno contro l’Inghilterra al Maradona di Napoli la prima partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Prima della sfida era stato organizzato un evento in città, che a causa di minacce sarà cancellato. Infatti, era prevista una partita amichevole tra i tifosi di Italia e Inghilterra che per ragioni di sicurezza non si disputerà. Sono arrivate delle minacce all’indirizzo email di Garford Beck, uno degli organizzatori dell’evento che ai microfoni del Times ha rilasciato le seguenti parole: “Ho ricevuto una mail minacciosa e piuttosto sinistra che diceva di venire da un gruppo di ultras del Napoli, in cui si diceva di stare attento perché 60 tifosi sarebbero venuti all’incontro per farci del male. Ho passato l’email alla mia controparte alla Figc con cui stavo organizzando l’evento e chiesto di verificare con la polizia locale se era credibile. La risposta, dopo le verifiche, è stata che erano molto preoccupati e che la consideravano una minaccia molto credibile. E’ un peccato, perché oltre alle implicazioni finanziare di organizzare un evento simile non vedevamo l’ora di giocare e prenderci qualche birra coi nostri amici italiani”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale Italiana