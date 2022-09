Italia-Inghilterra, bilancio in favore degli Azzurri. I precedenti

Questa sera alle 20,45 a San Siro scenderanno in campo Italia e Inghilterra per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Sono 29 i precedenti tra la Nazionale italiana e la Nazionale inglese, con un bilancio in favore degli Azzurri: 10 vittorie italiane, 8 successi inglesi e 11 pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 nella gara di andata. L’Italia è imbattuta da 5 partite con l’Inghilterra (1 vittoria e 4 pareggi) e ha eguagliato la serie più lunga di incontri senza sconfitta contro gli inglesi ottenuta tra giugno 1980 e febbraio 1997 (allora 4 vittorie e 1 pareggio).

Foto: Azzurri Instagram