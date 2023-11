Italia in vantaggio all’intervallo con Darmian e una doppietta di Chiesa. E Jorginho sbaglia un altro rigore

L’Italia conduce senza problemi dopo i primi 45 minuti contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri di Spalletti sono avanti 3-0 grazie ai gol di Darmian e una doppietta di Chiesa. Un primo tempo ricco di emozioni.

A partire dal 1′, quando l’Italia trema per Chiesa, colpito duro su un ginocchio, che resta a terra diversi minuti. Lo juventino poi si rialza. L’Italia passa qualche minuto dopo con Raspadori, rete annullata per fuorigioco.

Ma qualche minuti dopo, al 17′, è Darmian di testa a portare in vantaggio gli Azzurri. La Macedonia del Nord è colpita e rischia di affondare al 40′, quando viene assegnato un calcio di rigore. Dagli 11 metri si ripresenta Jorginho, dopo il doppio errore con la Svizzera e il medoano dell’Arsenal sbaglia ancora, facendosi parare il tiro.

Per fortuna ci pensa Chiesa con un uno due strepitoso a chiudere il primo tempo per il 3-0 della Nazionale, con un gol al 43′ e uno al 43’+3. Ottima Italia, Macedonia del Nord non pervenuta.

Foto: twitter Euro 2020